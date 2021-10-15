Источник из Нагорного Карабаха сообщает о перестрелке между армянскими и азербайджанскими военными

Аргументы Недели → Армия 13+

15 октября 2021, 15:35

Фото: Соцсети

В Карабахе на Мартунинском направлении близ Лачина между силами самообороны Арцаха (армянская милиция Нагорного Карабаха) и азербайджанскими военными произошла перестрелка. По предварительным данным есть убитые и раненые. Информация об этом также появилась в сети и в иранских СМИ.

Источник сообщил газете «Аргументы Недели», что позиции армянских военных, расположенные на возвышенности, были атакованы беспилотным летательным аппаратом, а затем обстреляны миномётом азербайджанских войск, чей опорный пункт размещён в низине. В ответ бойцы сил самообороны Арцаха открыли огонь из пулемётов. Источник подчеркнул, что армянские солдаты вели огонь сверху вниз, что дало им преимущество над противником, который вынужден был стрелять снизу вверх.

Пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян обвинила Баку в инициации этого боя и лично Ильхама Алиева. Из её сообщения также явствует, что азербайджанская сторона применила беспилотники и огнестрельное оружие, не уточняется - какое. Она так же указала, что приказ на проведение этой провокации азербайджанским военным отдал лично Ильхам Алиев. Таковым действием он поставил под удар российских миротворцев, выполняющих миссию в Нагорном Карабахе. А также поставил под сомнение их способность поддерживать мир в регионе.

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