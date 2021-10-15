Бронетехника самарской бригады СН была переброшена в Таджикистан

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15 октября 2021, 14:54

Фото: Соцсети

Из дислоцированной в Самарской области бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) были переброшены бронеавтомобили «Тигр» в Таджикистан, для участия в маневрах Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В пятницу, 15 октября в аэропорт Душанбе тяжелым транспортным самолетом Ан-124 ВТА ВКС России было доставлено шесть бронеавтомобилей «Тигр» из парка бронетехники Самарской бригады Специального назначения.

В информации пресс-службы ЦВО, в частности, говорится: «Бронетехника будет задействована на полигоне Момирак совместно со средствами разведывательных органов государств-членов ОДКБ. Разведывательные группы на данных бронеавтомобилях проведут учебные рейдово-поисковые действия в горно-пустынной местности, отработают устройство засад на возможных маршрутах движения отрядов террористического формирования и выполнят другие учебно-боевые задачи».

Напоминаем, что ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял о грядущем проведении на территории Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном, трёх совместных учений с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».

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