На совещании в Омске Шойгу говорил о развитии ВДВ и обеспечении войск ЦВО

Аргументы Недели → Армия 13+

15 октября 2021, 14:23

Фото: Соцсети

В ходе визита в Омск, на совещании, которое прошло в местном кадетском корпусе российский военный министр Сергей Шойгу вновь говорил об инфраструктурных перспективных проектах развития Сибири. Он также обсудил пути строительства Воздушно-десантных войск (ВДВ) и вопросы обеспечения войск Центрального военного округа (ЦВО) новыми образцами вооружений. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В частности Шойгу сказал во время совещания: «Мы сегодня рассмотрим ряд вопросов, касающихся Центрального военного округа в целом. Это вопросы не только учебного заведения, в котором мы находимся. Это вопросы, связанные и с Воздушно-десантными войсками, и со строительством объектов здесь, в Сибири. Это вопросы, связанные со всем тем, что называется обеспечением Вооружённых сил – как тыловое, так и оружием». Он также в своей речи затронул тему развития военной инфраструктуры в целом.

Эксперты считают, что через пару десятков лет в войнах будут преобладать высокомобильные войска - аналог современных ВДВ, а от громоздких структур и формирований армии наиболее развитых стран мира будут постепенно отказываться.

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