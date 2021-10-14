В Японском море начались совместные учения ВМФ России и ВМС Китая

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14 октября 2021, 12:43

Фото: Соцсети

В Японском море в период с 14 по 17 октября проходят совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2021». Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

По информации ТОФ: «Военно-морской флот России на нём представлен боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблём «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого».

Воздушная составляющая манёвров насчитывает 12 самолётов и вертолётов Морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК.

Объединённая группировка кораблей двух стран отработает маневрирование, противоминное обеспечение, осуществит поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе. Также будут проведены артиллерийские стрельбы по морским целям.

Учения проводятся по ранее согласованным планам боевой подготовки сторон, но она как нельзя кстати началось после высказываний нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, по поводу того, что японский суверенитет распространяется на южные Курильские острова.

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