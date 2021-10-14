Вопросы национальной обороны — очень важная тема во все времена. Потому что национальная безопасность и национальная оборона — это, без преувеличения, фундамент существования любого государства, а нашего отечества — тем более.
Мы живем в завершающейся первой трети XXI века. За окном — новый изменчивый мир, новые взгляды на политику, экономику (а значит, опять на политику), стратегические и локальные интересы многих стран на экологию, культуру, спорт, искусство и другие мировые направления
в жизни общества.
Но говоря об этих глобальных вопросах и помня, что Россия, как и весь мир, тоже должна меняться и развиваться, мы не можем не понимать и забывать многовековую историю, которая показывает, что мы значительно чаще, чем другие, оказывались объектом вероломного, скрытого и открытого, прямого политического, военного, дипломатического, экономического и других видов давления и агрессии. Это продолжается и сегодня — и, вероятно, не закончится и завтра, и послезавтра.
Это реальный взгляд на историю и, как следствие, на сегодняшний день. Меня очень беспокоит и тревожит неадекватное поведение элиты многих западных стран, хотя мое отношение к простому народу этих государств уважительное в высшей степени. Меня по-человечески иногда напрягает высокомерие их лидеров, неприкрытое неуважительное отношение к моей стране, их в ряде случаев ложь по-крупному и мелкому,
их русофобия. Для них это становится нормой. Это очень опасно для мира.
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Фактически это смахивает на нравственную деградацию Запада, потому что они стали или забывать, или делать вид, что забывают, результаты и итоги последней (дай бог, чтобы это так и было), Второй мировой, войны и кто их спас от черной чумы XX века. Ведь реально победитель в ней (в этой войне) только Советский Союз, а все остальные страны были на подпевке. В том числе, например, и Франция, которая сложила оружие перед Гитлером уже через месяц после начала боевых действий. Но хоть продержалась месяц, а многие другие сдались значительно раньше.
Они-то забывают, а мы нет. Как можно забыть походы на нас шведов, литовцев, Наполеона; две мировые войны, развязанные основными странами Европы и фашистской Германией, которую поддержали почти все европейские государства; применение впервые, без всякой необходимости, американцами ядерного оружия против двух японских городов в 1945 году и мгновенную гибель сотен тысяч мирных жителей; многие десятки незаконных военных заварух (так называемых локальных войн), устроенных американцами, англичанами и другими членами НАТО в Тихоокеанском регионе (Корея, Вьетнам), в Азии, Африке и на Ближнем Востоке (неоднократно Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия).
Итог этого — сотни миллионов погибших, огромные разрушения и экономические потери, гибель десятков законных, развитых и развивающихся независимых государств и так далее и тому подобное.
Напрягает стремительная фашизация некоторой части населения Украины и проникновение этого в руководство страны при политической и финансовой поддержке США и других западных государств. Для чего это делается и против кого — совершенно очевидно. Желание напрямую и через разные национальные и международные структуры, СМИ переписать итоги Второй мировой войны и поставить в один ряд фашистскую Германию и СССР, Гитлера и Сталина удручает. Но и должно нас заставить сконцентрироваться!
А резкая и планомерная радикализация части ислама во всем мире? Последние события в Афганистане это только подтверждают. Радикально настроенные талибы и родственные им исламские группировки типа «Исламское государство Хорасан», «Исламское движение Узбекистана», не говоря уже об ИГ или «Аль-Каиде» (все перечисленные организации запрещены в России), обязательно будут стремиться к идеологическому проникновению в страны Средней Азии. Мы не можем исключить и того, что могут начаться попытки воссоединения разобщенных государственными границами народов (туркменов, узбеков, киргизов, таджиков), значительная часть которых находится на территории Афганистана.
Возможные успехи талибов в строительстве нового мусульманского общества могут стать детонатором к социальным протестам и политическим кризисам в республиках бывшего СССР. То есть процесс радикальной исламизации здесь может ускориться и к власти могут прийти представители соответствующих партий. Все это очень опасно для России. Ведь это же кому-то нужно! Все это не само по себе разрастается! В это вкладываются огромные финансовые средства известными странами — и в том числе Ближнего Востока.
Создание нового военно-политического блока в Тихоокеанском регионе — США — Англия — Австралия — это очень серьезно. И хотя руководители указанных стран прямо не заявляют, что он, этот блок, — военно-политический, но реально оно так и есть. Вроде бы он против Китая. Скорее всего, да, но все-таки главное направление их усилий — против России. Это очевидно.
О создании нового тройственного союза много говорят, в том числе отмечают, что он якобы противовес НАТО, что, мол, альянс слабеет, что он себя изжил и так далее. Но это чистой воды словоблудие, потому что НАТО как была, так и останется, а появление новой структуры только резко усиливает мощь США и их союзников и однозначно нарушает сложившуюся и закрепленную соответствующими международными соглашениями глобальную планетарную безопасность.
Но объективности ради, должен заметить, что не только постоянное давление Запада влияло на положение в России. Достаточно посмотреть и на действия наших руководителей хотя бы в конце 70-х, 80-х и в 90-е годы, когда произошел полный провал почти во всех сферах жизни и деятельности в стране. Но, тем не менее, слава богу, многие желающие ошиблись, ожидая, что песня наша спета. Наоборот, ее, нашу песню, слышат и еще не раз услышат в мире!
Итак: нас веками хотели и хотят травить и сделать настоящими изгоями в мире. И это с нашими-то достижениями в науке, культуре, защите мира и Европы, разгроме Гитлера и многих других, стабилизации общей обстановки на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, Азии для мирного существования.
Теперь из всего этого вопрос: нам нужны и важны свои оборона и безопасность?
Да и еще раз да! Конечно, на все 100% и более. Это по-настоящему вопрос нашей жизни и смерти. Мы историей научены. А ее, историю, надо изучать не только для того, чтобы знать, но и чтобы уметь разгребать оставленные ею завалы и делать правильные, своевременные практические выводы.
В России в нулевые и нынешние годы сделано много для укрепления обороны и безопасности. Эти положительные усилия, к счастью, только увеличиваются со стороны президента и руководства государства, со стороны федеральных государственных и региональных структур. Это правильно! Это просто необходимо!
Нам всем очень важно знать и понимать, что в вопросах укрепления и улучшения безопасности и обороны играют большую роль все без исключения сферы жизнедеятельности в стране:
- состояние Вооруженных сил и оборонного комплекса;
- наука (фундаментальная, академическая, прикладная и так далее);
- экономика (промышленность всех видов, сельское хозяйство и продовольствие, строительство, природопользование, топливно-энергетическое направление, транспорт всех видов, дорожная инфраструктура, потребительский рынок и услуги);
- международная и внутренняя политика государства;
- финансовое состояние государства;
информационные технологии и связь;
- образование;
- здравоохранение;
- существующая государственная идеология;
- вопросы гражданской обороны;
- наличие в стране соответствующей правовой базы;
- культурные и межконфессиональные отношения.
Кроме того, важные составляющие правильной и необходимой организации обороны и безопасности это:
- качественная подготовка, знания и умение руководителей основных государственных федеральных и региональных структур организовать, управлять и контролировать работу в сфере обороны и безопасности;
- активное и посильное участие каждого гражданина в этом вопросе;
- наличие и соблюдение признанных демократических принципов, проверенных жизнью на основе нашей морали и этики;
любовь всех и каждого к своему отечеству и его истории. Сегодня мы должны реагировать на многие вопросы, которые связаны с нашей обороной и безопасностью.
Например:
- приход к власти талибов в Афганистане и катастрофический, позорный провал США и их 20-летней миссии в этой стране;
- как и что повлечет за собой укрепление власти талибов и как это скажется на ситуации и в самом Афганистане, и в республиках Средней Азии;
- провалы американцев у себя в стране в 2001 году 11 сентября и их последующее пребывание в течение 20 лет в Афганистане, и что они успели там создать, способное повлиять на нашу безопасность и оборону;
- провалы в розыгрыше спектаклей англичанами в Солсбери (Скрипали), чехами после взрывов складов с боеприпасами, попыткой ими (и англичанами, и чехами) всю вину свалить на Россию, и к чему это окончательно приведет (учитывая, что и те и те не успокаиваются, а их на 100% поддерживают США);
- активное в течение последних лет «переселение народов» (почти великое переселение) в Европу из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Что это? Спланированный замысел? Тем более это не похоже на гуманитарный исход;
- то же самое, но теперь — в Россию из республик Средней Азии;
- запредельный, сумасшедший государственный долг США (более 20 с лишним триллионов долларов), который все увеличивается. Это очень опасная затея, ситуация, ибо, следуя законам банковского дела, законам развития человечества, да и просто законами физики, рано или поздно этот пузырь лопнет, а его ударная волна больно ударит по всему миру.
На все эти вопросы нужны правильные ответы, чтобы не опоздать с принятием решений.
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