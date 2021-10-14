Военный аэродром в Ленинградской области реконструируют под гражданские самолёты

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14 октября 2021, 11:53

Фото: Соцсети

По поручению Президента Российской Федерации и по решению Правительства Российской Федерации Минобороны России заключило с ПАО «Газпром» концессионное соглашение о реконструкции военного аэродрома Левашово в Ленинградской области, для двойного применения: и в качестве военной базы, и в качестве гражданского аэропорта в аэродром совместного базирования. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

По плану до 2023 года будет реконструирована и удлинена до 2,6 км взлётно-посадочная полоса аэродрома Левашово. Кроме того, построят всю необходимую для обслуживания самолётов и гражданских авиапассажиров наземную инфраструктуру.

Пропускная способность пассажирского терминала этого аэропорта составит 250 человек в час. ДИМК МО уточняет: «Реализация концессионного соглашения позволит создать современный аэродром совместного базирования военных и гражданских воздушных судов. Финансирование проекта осуществляется полностью за счет средств ПАО «Газпром». Общий объем инвестиций по концессионному соглашению составит более 10 млрд. рублей».

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