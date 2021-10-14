Бригаду спецназа ЮВО перебросят в Крым, в рамках учений

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14 октября 2021, 11:41

Фото: Соцсети

Более 2 тыс. военнослужащих соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае были подняты по тревоге и приступили к совершению марша для участия масштабном командно-штабном учении (КШУ). Кроме того, на маневры, которые идут на 25 полигонах, выходят практически все силы округа. Об этом информирует пресс-служба ЮВО.

Соединение армейского спецназа ЮВО совершило марш из места постоянной дислокации на Кубани в Крым на полигон Опук несколькими колоннами, для этого было задействовано более 200 единиц колесной техники. В ходе продвижения отрабатывались задачи по вводным: «обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника». Кроме того, была установлена связь по закрытым каналам для обеспечения управления передвижением сил.

«Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий», - сообщает пресс-служба ЮВО.

Судя по всему, новая серия учений охватывает не только бригаду специального назначения, но и весь ЮВО. По информации, поступившей в прессу, будет проведены двусторонние полковых и батальонные тактических маневры на 25 полигонах округа.

Источник уточняет: «В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии».

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