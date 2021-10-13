США увеличат своё военное присутствие у западных границ России, ссылаясь на её агрессивность

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13 октября 2021, 15:47 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Командование Сухопутных войск США направляет советников и бригаду боевых вертолетов в Восточную Европу для усиления союзников по НАТО, поскольку Вашингтон не видит ослабления напряженности в отношениях между Россией и ее западными соседями. Об этом пишет американское издание Washington Times. Подразделения из 4-й бригады содействия силам безопасности (БССБ), базирующейся в Форт-Карсон, штат Колорадо, и бригады боевой авиации 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худ, штат Техас, будут отправлены в Европу этой осенью в рамках многонациональной операции Atlantic Resolve.

Миссия НАТО Atlantic Resolve строго направленна против России и функционирует с 2014 года. Ожидается, что официальные представители Армии (так называют американцы свои Сухопутные войска) на этой неделе только подтвердят, что 4-й БССБ будет отправлен в «несколько пунктов» по всему региону Восточной Европы. Пока известно, что авиационная бригада 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в Форт-Карсон, штат Колорадо, заменит аналогичное авиационную часть 1-й пехотной дивизии, базирующейся в Форт-Райли, штат Канзас. Предстоящая переброска крупных сил США через океан на восточные рубежи НАТО сопровождается соответствующей риторикой в духе холодной войны, мол Россия агрессивна, и Америка действует, именно учитывая данный ею же сфабрикованный факт. На Западе любят себя пугать гипотетической угрозой с Востока, это уже превратилось в некий сакральный ритуал, помещённый в рамку информационной войны. Если рассматривать эту проблему шире, то речь уже идёт о глобальной гибридной войне, условия которой синтезируются в Вашингтоне.

Стоит ещё раз отметить, что обвинения России в экстремальной агрессивности не выдерживает никакой критики, поскольку речь идёт о размещении дополнительных сил Америки у российских границ, но никак не наоборот.

Миссия Atlantic Resolve предусматривает периодическую ежегодную ротацию одновременно около 7000 американских военных. Это личный состав авиационной бригады, бронетанковой бригады, других частей и группы тылового обеспечения. Кроме того, в 2015 году командование Сухопутных войск (Армии) США создало штаб дивизии передового базирования, размещённый в польском городе Познань и так же работает на ротационной основе. Перемещение войск США по Европе и через Атлантику сначала не было многочисленным, но, со временем приняло массовый характер. Естественно, что в Вашингтоне и Брюсселе говорят об оборонительном назначении этих действий. Однако сам принцип отработки движения войск и материальных средств по операционным линиям и рокадам на восточно-европейском ТВД, а также состав привлекаемых к миссии сил и средств указывают на их наступательный характер.



К тому же, сами представители военного ведомства США подчёркивают, что идет освоение восточно-европейского театра военных действий. Американский аналитик и автор статей военно-политической направленности Даниэль Кочис заявил: «Вы получаете много знаний о местности. Это чрезвычайно важно для США, чтобы они продолжали участвовать в этой игре».



Ну что ж, информационная война продолжается и, пожалуй, уже достигла небывалого ранее накала. В Вашингтоне говорят, - мало того, что «Россия провела ряд провокационных военных учений вдоль своих западных границ, она ещё смеет не соглашаться с оценкой лидеров США и Европы о роли Москвы в сепаратистском восстании на Украине и в подавлении народных протестов в Беларуси. Между администрацией Байдена и Кремлем, из-за неуступчивости последнего, по-прежнему ведутся споры по поводу работы посольств двух стран, в том числе продолжается распря из-за числености дипломатов, которым будет дозволено находится в соответствующих дипломатических миссиях России и США». Представитель Госдепартамента Нед Прайс оценивая работу Нуланд в Москве заявил: «Должна быть гибкость с российской стороны, если мы хотим достичь соглашения». То есть, заокеанские «коллеги» по-прежнему надеются «повесить всех собак» на Москву.

Дипломатические усилия Вашингтон подкрепляет не только ротацией в рамках миссии Atlantic Resolve, но и переброской дополнительных войск в Восточную Европу, поближе к российским границам.

Российский МИД, оценивая сложившуюся обстановку в регионе, указывает: «Любые враждебные антироссийские действия не останутся без ответа, но Москва не хочет дальнейшей эскалации». Напротив, в Вашингтоне высказывается мнение, что США должны серьезно подумать о создании постоянного военного присутствия в Восточной Европе, а не полагаться на ротацию войск в Восточной Европе. То есть, речь уже идёт о фактической оккупации Америкой этой части Европы. Правда, пока, такие мысли высказывают только эксперты.

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