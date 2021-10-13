Группы РЭБ ЗВО приступили к боевому дежурству по охране военных объектов от воздействия БПЛА

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13 октября 2021, 14:02

Фото: Соцсети

Группы радиоэлектронной борьбы (ГРЭБ) по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство по охране территорий воинских частей, парков боевых машин и штабов пи воинских частей и соединений. Об этом пишет пресс-служба ЗВО.

Расчеты групп прошли тщательную подготовку, в методологии которой учитывался опыт боевых действий в Сирии. Пресс-служба ЗВО, в частности, сообщила: «В состав групп входят расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Житель», «Силок» и «Лесочек». Еженедельно проводятся тренировки совместно с подразделениями антитеррора по противовоздушной обороне и отражению средств воздушного нападения. Всего к выполнению задач подготовлено 10 групп по борьбе с БпЛА в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской и Курской областях».

Оснащение ГРЭБ позволяет им обнаруживать БПЛА со стопроцентной надёжностью и перехватывать канали их управления. Это позволяет эффективно защищать военные объекты объединения. Судя по всему, речь идёт о 20-той гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии ЗВО. Возможно, инициатива о применении специализированных отрядов РЭБ исходит от командарма гвардии генерал-лейтенанта Андрея Иванаева.

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