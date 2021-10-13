В Барнаульском соединении РВСН пройдут учения по борьбе с ДРГ условного противника

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13 октября 2021, 12:39

Фото: Соцсети

Подразделения обеспечения и охраны совместно с ракетными полками Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) отработают задачи несения боевого дежурства на полевых позициях и в полевых районах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИТМК МО РФ).

В Барнаульском соединении РВСН служба обеспечения и охраны во взаимодействии с ракетными частями и подразделениями соединений РВСН проведут учения, в ходе которых отработают отражение нападений диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), организацию охраны и маскировку сил, развёртывание комплексов охраны. Все практические действия с участием личного состава пройдут в полевом районе. Кроме того будут проводиться тактические и тактико-строевые занятия по плану учёбы.

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