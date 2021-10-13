Силы Черноморского флота от Новороссийска и Крыма до Тартуса проводят военные учения

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13 октября 2021, 12:17

Фото: Соцсети

На Черноморском флоте (ЧФ) началась командно-штабная тренировка по управлению силами при приведении их в высшие степени готовности и взаимодействие соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове. Кроме того, экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей при стоянке на незащищенном рейде. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В командно-штабной тренировке задействованы органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации и ПВО ЧФ. Экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, базирующиеся в порту города Тартус, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

По сценарию учений, группа подводных диверсантов условного противника, используя специальные средства передвижения, вела разведку в районе стоянки кораблей с последующей закладкой взрывного устройства на корпус одного из них.

Экипажи кораблей ЧФ, используя станции слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование противодиверсионного катера «Грачонок», обнаружили условных подводных диверсантов противника, предотвратили проведение ими подводной разведки и диверсии. Оные были захвачены и доставлены на один из российских кораблей.

При проведении данных учений моряки выполнили практические стрельбы по мишени, имитирующей плавающее взрывное устройство, также они провели профилактическое обстрел акватории из ручных гранатомётов, а бойцы противоподводно-диверсионного отряда осуществили подводный осмотр кораблей на предмет обнаружения повреждений и закладок взрывных устройств с использованием средств подводного наблюдения.

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