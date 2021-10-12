В 11 западных регионах России начались сборы Боевого армейского резерва страны

Аргументы Недели → Армия 13+

12 октября 2021, 20:10

Фото: Соцсети

В Курской, Владимирской, Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Смоленской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Калининградской и Рязанской областях, а также в Республике Карелия начались месячные сборы подразделений боевого армейского резерва страны Боевого армейского резерва страны (БАРС). Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В частности, поступила информация о том, что в регионах дислокации соединений и войсковых частей ЗВО сформированы подразделения сил территориальной обороны, которые стали частью БАРС. Пресс-служба ЗВО подчёркивает: «В ходе сборов на военных полигонах резервисты пройдут обучение в обеспечении охраны и обороны стратегически важных объектов, а также применению современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ЗВО. Для проживания резервистов развернуты автономные полевые лагеря с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом».

Напоминаем, что во всех военных округах страны в настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте резервистам достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. За трое суток занятий офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант – солдат – до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат – до 25 тыс. рублей.

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