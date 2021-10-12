На Камчатке в ходе учений дивизионы БПКРК были подняты по тревоге и выведены на огневые позиции

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12 октября 2021, 11:01

Фото: Соцсети

Дивизионы соединения береговой обороны Войск и сил на Северо-востоке России были подняты по учебной тревоге вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для проведения зачётного тактического учения (ЗТУ) в рамках итоговой проверки за летний период обучения. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (ОИОПР).

Все подразделения сил береговой обороны, в том числе дивизионы береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» были приведены в состояние высшей боевой готовности и покинули места постоянной дислокации по сигналу «Сбор». Далее в походных порядках они совершили марши в заданные пункты и заняли позиционные районы на берегу Тихого океана. Колонны войск в ходе выдвижения на позиции были прикрыты походным охранением.

Во время марша отрабатывались рутинные вводные как то: противовоздушная оборона походных порядков, преодоление условно заражённых участков местности с использованием средств индивидуальной и коллективной защиты. Организация марша была возложена на экипажи военной автоинспекции ВВО.

ОИОПР так же информирует: «В течение нескольких суток более 400 ракетчиков будут отрабатывать задачи боевого применения береговых комплексов, в том числе вывод боевой техники из-под массированного ракетного удара условного противника и развертывание на запасных позициях».

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