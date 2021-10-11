В Курской области ракетчики ЗВО провели учебные пуски ракет ОТРК «Искандер-М»

Аргументы Недели → Армия 13+

11 октября 2021, 18:17

Фото: Соцсети

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО), на полигоне в Курской области, провели электронные пуски ракет в ходе сдачи контрольной проверки за летний период обучения 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отработка задач шла в полном наборе вводных, начиная с поднятия подразделений ракетной бригады ЗВО по тревоге. Далее подразделения ОТРК совершили марш в заданный район с организацией походного охранения. По прибытии к месту назначения ракетчики подготовили огневые позиции, на которых привели ОТРК в боевое положение с маскировкой пусковых установок и командных пунктов.

Пресс-служба ЗВО уточняет: «Расчёты ОТРК «Искандер-М» приступили к приведению в боевое положение комплексов, заряжанию и оборудованию огневых позиций, практической отработке электронных пусков учебно-боевых ракет по целям, находящимся на расстоянии более 100 километров. Всего во время проверки было совершенно около 20 электронных пусков ракет».

В ходе отработки учебных задач, ракетчики отразили нападение условной диверсионной группы противника.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости