«Военные» итоги недели: в Вооружённых силах РФ произошли серьёзные кадровые изменения, в Афганистане опять идут бои

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11 октября 2021, 13:19 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Минобороны РФ подвели итоги ССУ «Запад-2021», в различных военных округах продолжилась серия манёвров. В Баренцевом море успешно прошли испытательные пуски с АПЛ гиперзвуковой ракеты «Циркон». В ВС РФ – серьёзные кадровые изменения. В Панджшерском ущелье Афганистана опять идут бои, и продолжает возрастать угроза ирано-азербайджанской войны.



В прошлый понедельник стало известно о двух удачных испытательных пусках гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования с Атомного подводного ракетного крейсера (АПКР) «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Причём один пуск был произведён из надводного положения, второй – из подводного, с глубины 40 м. Эксперты оценили эту новость, как мощную подвижку в превосходстве России над Америкой в высокоточном гиперзвуковом вооружении. Специалисты считают, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» является реальной угрозой для ударных корабельных авианосных групп и объектов береговой обороны США и их союзников по НАТО.



На минувшей неделе в Вооружённых силах РФ произошли серьёзные кадровые изменения. Указом президента заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич был освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы. Кроме того, был освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы уже бывший начальник Главного штаба ВМФ, первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом адмирал Александр Витко. Его место занял бывший командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. На должность командфлота БФ назначили вице-адмирала Виктора Лиину.



В Минобороны РФ подвели итоги совместных стратегических учений (ССУ) войск России и Белоруссии – «Запад-2021». В ходе селекторного совещания российский военный министр Сергей Шойгу сообщил:



«В основу учения была положена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учётом особенностей современных локальных войн и вооружённых конфликтов. Многое удалось опробовать на практике».



Из его уст также стало известно, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях был десантирован с воздушной транспортной платформы парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М. На этой акции было задействован двадцать один самолёт Ил-76МД и более 30-ти единиц боевых машин десанта нового поколения. Военные топографы испытали в полевых условиях унифицированную программную систему «Калейдоскоп». Был отработан метод боевого применения роя беспилотных летательных аппаратов. Протестировали ударные робототехнические комплексы «Платформа-М». В боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки.



ВС России продолжили серию военных учений. В Южном военном округе (ЮВО) на нескольких полигонах проходили манёвры «Дружба-2021», в которых участвовали военные из Алжира и Пакистана. Иностранцев ознакомили с тактикой действий войскового спецназа и инженерных войск России в городском бою. Алжирцам и пакистанцам посчастливилось пострелять из новейшего российского стрелкового оружия.



В Крыму военные инженеры подготовили район противодесантной обороны на берегу Чёрного моря. Более того, в ЮВО и в Восточном военном округе прошли крупные учения морской пехоты ЧФ и ТОФ. Черноморцы отработали высадку на берег условного противника, захват и удержание плацдарма. Тихоокеанцы провели двусторонние бригадные тактические учения, в которых задействовали камчатское и приморское соединения морпехов Тихоокеанского флота. Также в Японском море корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» успешно выполнил зенитные стрельбы из своих систем ПРО, поразив крылатые ракеты условного противника.



В начале минувшей седмицы стало известно о возобновлении боёв между военными формированиями талибов (запрещены в России) и таджикским ополчением в Панджшерском ущелье Афганистана. Кроме того, в правительстве Талибана (запрещено в России) было сделано заявление о ликвидации подпольной ячейки «Исламского государства» (запрещено в России) в Кабуле.



Помимо этого, западные СМИ активно обсуждали нарастание военной напряжённости вокруг Тайваня и в Южном Китайском море. Эксперты считают, что противостояние США с Китаем в данном регионе может привести к третьей мировой войне. Скептики отмечают, что в последнее время эксперты слишком часто спекулируют на хэштеге «третья мировая война», поэтому доверие к их высказываниям несколько уменьшилось.



В течение ушедшей недели на ирано-азербайджанской границе отмечалось сосредоточение в значительном количестве иранских и азербайджанских Сухопутных войск, в том числе бронетехники и тяжёлой артиллерии, включая реактивные системы залпового огня. Кроме того, Азербайджан анонсировал начало 11 октября морских манёвров своих ВМС. Бесспорно, Иран на это отреагирует. Эксперты говорят о высокой опасности возникновения новой войны в Южнокавказском регионе.





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