Российская группа военных инспекторов осмотрит объекты ВС Дании

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11 октября 2021, 17:34

Фото: Соцсети

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 11 по 15 октября 2021 года, в соответствии с Венской конвенцией от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, российская группа инспекторов планирует провести инспекцию авиабазы, воинского формирования и ознакомиться с новыми типами основных систем вооружения и техники на территории Дании. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Инспектирование проводится в целях наблюдения за повседневной деятельностью посещаемых военных объектов, включая проведение занятий и тренировок в полевых условиях. В ходе данного мероприятия российским инспекторам будут представлены основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрированы их боевые возможности.

Напоминаем, что Дания является членом НАТО, однако она отказалась от закупки в США самолётов пятого поколения F-35 из-за их высокой стоимости. Уже сейчас сам самолёт и цена эксплуатации на весь срок его использования превышает 450 млн долл., а в перспективе этот лот будет оцениваться в 500 млн и более долл. Поэтому Дания предпочла американские же самолёты F-18 поколения 4+. В целом инспектирование датских военных объектов может представлять интерес для российского командования, как пример вооружения и боевой подготовки ВС стран НАТО, не более того. И надо учитывать, что за такой визит Россия обязана предоставить датский военным чинам свои заранее согласованные объекты обороны к инспектированию.

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