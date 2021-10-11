На Дальнем Востоке подразделение ЗРК «Бук» уничтожило воздушные цели условного противника

Аргументы Недели → Армия 13+

11 октября 2021, 10:59

Фото: Соцсети

В Амурской области зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» зенитной бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), предотвратили воздушное нападение условного противника. На Камчатке боевые пловцы отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) провели проверку мест базирования военных кораблей. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В ходе учения с целью решения задач по обороне важнейших объектов военной инфраструктуры расчеты ЗРК «Бук» развернули пусковые установки, радиолокационные станции, пункты управления и после принятия сигнала на захват и ведение целей выполнили учебные (электронные пуски) по аэробаллистическим ракетам условного противника.

На боевые пловцы отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) провели зачётное занятие по профилактическому осмотру мест базирования военных кораблей и судов Тихоокеанского флота. Работа велась в Авачинской бухте.

Пресс-служба ВВО сообщает: «В ходе мероприятия были осмотрены винто-рулевые группы и подводные части корпусов кораблей на предмет возможной установки мин и взрывных устройств условным противником. Задачи подводного осмотра выполнялись боевыми пловцами в составе «двоек-связок», вооруженных подводными пистолетами СПП-1 и автоматами АПС. Также бойцы отряда отработали в прибрежной полосе и на береговой линии задачи по поиску вероятных баз и тайников разведывательных групп условного противника. В обеспечении водолазных спусков был задействован экипаж противодиверсионного катера типа «Грачонок» и быстроходные лодки БЛ-680».

Данные и другие мероприятия проходят в рамках проверки боевой готовности войск Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота за летный период обучения 2021 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости