В ЗВО ударные вертолёты армейской авиации выполнили манёвры с боевой стрельбой на предельно малых высотах

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10 октября 2021, 18:20

Фото: Соцсети

Под Санкт-Петербургом экипажи вертолётов армейской авиации 6-ой Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) выполнили групповые полеты на малых и предельно-малых высотах. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ми-28 «Ночной охотник», Ми-35 и многоцелевых Ми-8 провели парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле ракетами класса «воздух - воздух» и «земля - воздух»», - сообщают в пресс-службе округа.

Кроме того, ударные вертолеты отработали боевой прикрытие высадки условного десанта с транспортных геликоптеров. Всего в ученых полётах было задействовано более 20 вертолётов различных модификаций, свыше 80 лётчиков и военнослужащих технического персонала, выполнены 3 лётные смены.

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