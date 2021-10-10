У Тегерана есть в наличии 120 кг обогащённого до 20% урана

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10 октября 2021, 14:59

Фото: Соцсети

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил о получении его ведомством более 120 кг обогащенного до 20% урана. Об этом пишет новостное агентство «Итерфакс».

Эслами сказал прессе: «Мы превысили отметку в 120 кг», имея ввиду обогащённый до 20% уран 235. Его слова тут же растиражировали в воскресенье западные СМИ. Стоит отметить, что обогащенный до такого уровня уран используется, как топливо для мощных реакторов, предназначенных для научных исследований, а для производства ядерного оружия необходимо обогащение свыше 90%.

Кстати, Запад так и не согласился на обогащение Ираном урана до 20% уровня. Тегеран что называется сделал это учитывая неопределённое состояние «Ядерной сделки» и выход из неё США. Прогресс в работе иранских специалистов в данном направлении очевиден, поскольку ранее, ещё в августе 2021 года иранские запасы обогащенного на 20% урана оценивались в 84,3 кг.

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