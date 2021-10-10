Азербайджанские ВМС проведут манёвры в своём секторе Каспия, звучит грозно, но на деле — это пшик

Аргументы Недели → Армия 13+

10 октября 2021, 12:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана в понедельник 11 октября начнут учения в своей акватории Каспия. Силы, задействованные в манёврах, отработают оборону нефтяных приисков. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаюсь на Министерство обороны Азербайджана.

Издание цитирует сообщения МО Азербайджана: «В учениях задействуют военные корабли и спецназ ВМС, которые выполнят задания по защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря». Также сообщается, что маневры продлятся до 13 октября. Вопрос – против кого они воевать собираются?

Конечно же ВМС Азербайджана – это громко сказано. В их составе 4 карликовые субмарины, фрегат, 6 старых средних десантных кораблей, 7 допотопных тральщиков, порядка 15 патрульных катеров и 6 вертолётов. Так скажем ВМС Азербайджана составят конкуренцию украинскому военному флоту, но никак не КФл РФ или Каспийской флотилии Ирана. У Исламской республики на побережье Каспийского моря три военно-морские базы: в Бендер-Энзели, в Астара и в порту Решта. В составе флотилии два эсминца, до 20 ракетных катеров, малые подводные лодки в ничтожном числе, но Иран может быстро перебросить на Каспий из Персидского залива до десятка малых субмарин.

По сути, двухдневные азербайджанские манёвры на море – это бой с тенью непонятно какого противника, поскольку основному своему конкуренту – Ирану, Баку ничего противопоставить не может на Каспии. И турецкие «Байрактары» азербайджанцам не помогут. Ранее Анкара заявляла о готовности помочь Баку усилить азербайджанский флот, но, пока всё ограничилось колебанием воздуха. Во всяком случае никаких серьёзных подвижек в этом деле нет.

Напоминаем, что Иран с одной стороны, Азербайджан и Турция – с другой проводят сухопутные учения близ ирано-азербайджанских границ.

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