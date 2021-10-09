Новым командующим Балтийским флотом РФ назначен вице-адмирал Виктор Лиина

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9 октября 2021, 18:18

Фото: Соцсети

Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев в Санкт-Петербурге представил офицерам нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Лиину. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Генерал-полковник Александр Журавлев поблагодарил прежнего командующего БФ адмирала Александра Носатова за грамотное и эффективное руководство Балтфлотом и пожелал ему успехов на должности начальника Главного штаба Военно-Морского Флота России.

Указом Президента Российской Федерации от 5 октября 2021 года новым командующим БФ назначен вице-адмирал Виктор Лиина.

Пресс-служба ЗВО даёт краткую биографию нового командфлота: «Вице-адмирал Виктор Николаевич Лиина родился 19 июня 1968 г. в г. Печоры Псковской области. В 1990 году закончил Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. В 1999 году Виктор Лиина стал командиром 74-го экипажа АПРК «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ.В 2010 году он стал командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота ВМФ РФ, а спустя два года возглавил Войска и силы на Северо-востоке России. В 2016 году Виктор Лиина назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом, а с 2019 года служил в должности заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ».

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