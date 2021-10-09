США целенаправленно создают взрывоопасную обстановку в Тихоокеанском регионе

Аргументы Недели → Армия 13+

9 октября 2021, 13:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

«Военные США находятся на Тайване не менее года», - говорится в заголовке Wall Street Journal. В статье со ссылкой на анонимных представителей министерства обороны США утверждается, что по меньшей мере до 30 американских советников по обороне оказывают помощь сепаратистским властям острова в военном строительстве и в подготовке к вооружённому противостоянию с НОАК. Стоит ли уповать Тайбэю на военную помощь США, учитывая то, с какой лёгкостью Вашингтон оставил на произвол судьбы афганских коллаборационистов, сотрудничавших с Пентагоном и НАТО на протяжении 20 лет.

Ни Белый Дом, ни военное ведомство США не дают официальной информации о присутствии американских военных советников на Тайване. То есть, нет тому ни подтверждения, ни опровержения. Впрочем, Вашингтон не скрывает, что поддерживает правящую Прогрессивную партию Тайваня, которая как раз является сторонником независимости острова от континентального Китая. Что, по сути является явным нарушением конкретных обязательств Америки с момента установления официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином в 1979 году. Данный факт признают некоторые политики в США. Американские СМИ указывают, что такая политика Вашингтона может привести мир на грань ядерной катастрофы. Однако, неделю назад президент Байден заявил, что США и Китай согласились соблюдать то, что он назвал Тайваньским соглашением. Разъяснения, что это означает не последовало, но, тем не менее, это относится к ряду коммюнике, которые две страны изложили вместе при установлении дипломатических отношений. Хотя это соглашение не разрешило всех разногласий, касающихся Вашингтона и Пекина, оно установило, что Китайская Народная Республика является единственным законным правительством единого Китая, включая Тайвань.

К слову, Шанхайское коммюнике 1972 года устанавливает, что США будут воздерживаться от размещения военных сил на острове. В тексте говорится: «статус Тайваня — это внутреннее дело КНР, в которое никакая другая страна не имеет права вмешиваться; и все силы и военные объекты США должны быть выведены с Тайваня».

Сам Вашингтон также заявил в этом документе, что у Соединенных Штатов «нет намерения посягать на суверенитет и территориальную целостность Китая, или вмешиваться во внутренние дела Китая, или проводить особую внешнюю политику по отношению к Тайваню». Но, тем не менее США и здесь, как, впрочем, и во многих других случаях (в том числе и во взаимоотношениях с Россией) пошли путём откровенного обмана.

Что касается Тайваня: на острове находятся американские военные и США поставляют Тайбэю вооружения. Кстати, в августе Госдепартамент Штатов одобрил сделку по поставке оружия Тайваню на 750 млн. долл.

Напротив, Пекин готов сделать все возможное для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности - и любой ценой, которая может быть применима. А это означает, что в совокупности с американскими провокациями в Южном Китайском море, Вашингтон упорно ведёт дело к военной конфронтации в Тихоокеанском регионе. Возможно, он рассчитывает, что ему удастся и здесь создать обстановку хаоса, как это произошло в Афганистане, Ираке, Сирии. Вашингтон научился ловить рыбку в мутной воде, а США, как империя могут существовать только в состоянии, когда есть возможность для экономической и политической наживы за счёт вот таких неспокойных регионов.

Америка научилась манипулировать сознанием своих граждан и граждан западного мира, уповая на то, что Запад якобы несёт во все уголки планеты свободу, демократию и правопорядок. На деле в различных регионах Земли США раскачивают обстановку и удерживают её на гране мирового вооружённого конфликта.



Сами американские аналитики признают, что внешняя политика США практические не меняется со сменой президентов. На проверку оказалось, что администрация Байдена такая же непредсказуемая и импульсивная, как администрация Трампа даже в отношении своих ближайших союзников, что уж говорить о несколько удалённых партнёрах.

Несмотря на то, что Пекин жестко демонстрирует свою решимость в сохранении и защите своих территорий, Вашингтон идёт на дальнейшую конфронтацию с ним. Недавние шаги по созданию нового военного блока США, Британии и Австралии тому свидетельство. Продолжающаяся, усилиями Вашингтона, милитаризация Японии, Южной Кореи и Тайваня – направлены на дальнейшее раскачивание обстановки в регионе. Теперь, этот инцидент с американской атомной субмариной, пока не нашедший объяснения. Что это - попытка обвинить Китай в агрессивности? Чтобы переложить на Пекин ответственность за всё, что происходит, и, что будет происходить в АТР.

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