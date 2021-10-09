На Дальнем востоке завершились крупные учения морской пехоты ТОФ, силы возвращаются к местам постоянной дислокации

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9 октября 2021, 11:29

Фото: Соцсети

Два соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) совершают марш в пункты постоянной дислокации (ППД) после завершения двусторонних бригадных тактических учений (ДБрТУ) в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе активной фазы ДБрТУ морпехи провели высадку морского и воздушного десанта с выполнением боевых стрельб из всех видов, имевшихся в их распоряжении вооружений. Особое внимание обращалось на нестандартные решения командиров. Как говорил великий российский полководец Александр Суворов: умение побеждать – это умение удивлять. Он так же призывал отказаться от любой методичности в бою и в кампании в целом. Именно так закладывалась русская военная школа. Современные морпехи действуют в суворовском духе.

В ДБрТУ было задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, 122-м самоходные гаубицы «Гвоздика», танки Т-80БВ.

Приморские морпехи следуют к месту ППД по суше. Камчатское соединение возвращается домой на больших десантных кораблях ТОФ.

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