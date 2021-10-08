Около 100 боевых кораблей и судов ВМФ РФ находятся сейчас в дальней морской и океанской зонах

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8 октября 2021, 18:33

Фото: Соцсети

Главком ВМФ России поздравил российских военных моряков с Днем командира надводного, подводного корабля и экипажа самолёта. Из сообщения опубликованного военным ведомством стало известно о примерном числе кораблей и судов ВМФ РФ, бороздящих просторы мирового океана. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.



Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил подчиненных с Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна, который отмечается ежегодно 8 октября. Соответствующая поздравительная телеграмма Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова направлена в адрес Командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров около 100 боевых кораблей и судов, выполняющих, в настоящее время, задачи в дальней морской и океанской зонах. Из чего можно сделать вывод о масштабах демонстрации российского военно-морского флага на водных просторах нашей планеты.

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