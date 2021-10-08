О том, как недоучка-ботаник Арестович стал военным экспертом и предрёк военную победу ВСУ в Крыму

Аргументы Недели → Армия 13+

8 октября 2021, 16:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Постараюсь объяснить, почему приходится реагировать на откровенно дилетантские слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что ВСУ могут в нынешнем своём состоянии разбить российскую военную группировку в Крыму и захватить полуостров. Дело в том, что в эту чушь могут проверить некоторые западные политики, принимающие решение. А теперь, обо всём чуть подробнее.

Начну с цитаты, которую приводит издание Politeka: «Общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путем Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Речь этого якобы военного эксперта – поток сознания, но, понять её основной посыл, что ВСУ могут захватить Крым, всё же можно.

Чтобы читателю стало абсолютно ясно - как и где возникают такие «военные эксперты», предлагаю некоторые факты из биографии Алексея Арестовича. Родился великий прорицатель и «знаток» военного дела и военного искусства в Грузии в кахетинском городке Дедоплисцкаро. Правда среднюю школу окончил уже в Киеве. Затем поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко. Но, учёбу бросил, судя по всему -не осилил.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Вот, в чём суть проблемы. Это очередной случай, когда ботаник (в данном случае недоучка) возомнил себя великим стратегом и несравненным «экспертом» в военных вопросах. Кстати, такой болезнью страдают не только украинские, но и российские ботаники, особенно их много среди журналистов. Зачастую лица, не имеющие военного образования, считают, что способны здраво размышлять на военные темы и вести грамотно репортажи из мест, где идут боевые действия.

Признаюсь, слушать стендапы таких горе журналистов очень тяжело. Как говорится, от их высказываний – уши вянут.

Однако, вернёмся к Арестовичу. В справочной информации о нём сказано: «украинский блогер, актёр, политический и военный обозреватель и прочее». Ко всем его недостаткам он ещё является внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины кинопродюсера Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. А Леонид Кравчук, ко всему прочему назначил Арестовича советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины. При этом делался упор на непонятно от куда взявшийся военный опыт ботаника-недоучки. Правда есть информация, что «Арестович занимался подготовкой украинских боевых «соединений» в рамках программы «Народный резервист», для участия в боевых действиях на Донбассе». Теперь понятно, почему ВСУ в 2014-м и в 2015-м годах терпели столь унизительные поражения. Кстати, я не напрасно привёл сведения о «боевом опыте» Арестовича, как цитату. Там фигурирует слово «соединения». Поясняю военные формирования Сухопутных войск имеют следующее сегментацию: отделение, танк, расчёт, взвод, рота, батарея, батальон, дивизион – являются подразделениями; войсковая часть — это полк; к соединениям относятся: бригада, дивизия, корпус; в войсковых объединениях относят – армию и фронт. То есть автор вышеприведённой информации о странном военном опыте Аристовича – бесконечно далёк от военного дела. Это ещё один пример неуёмного дилетантизма, захватившего журналистику.

ВОЗМОЖНОСТИ ВС ВСУ

На этом прекращаю испытывать терпение читателя и перейду к сути проблемы. То есть, поговорим о возможностях ВСУ воевать за Крым. Кстати, сам Арестович заявил, что «там слишком тонкий перешеек». Похоже он имел ввиду Перекопский перешеек. Его длина не превышает 30 км, ширина в самом узком месте - 7 км. Это не очень узко. Реально там можно развернуть эшелонированные боевые порядки мотострелковой или танковой дивизии. Другое дело, что современные российские огневые средства, находящиеся в Крыму, в состоянии буквально перемолоть в фарш любые силы ВСУ, которые будут брошены в прорыв через Перекопский перешеек.

Вообще, узкие проходы в военном деле называют «Дефиле». В качестве классического использования дефиле для обороны любой военный историк сразу же расскажет о битве при Фермопилах. Согласно дошедшим до нас сведениям примерно в 480 году до РХ, 300 спартанцев (это по легенде, историки считают, что греков было около 7 тыс.) сумели измотать и обескровить армию персов численностью от 200 тыс. до миллиона защищая узкий Фермопильский проход в горах. На самом деле узких проходов в Крым из Украины несколько больше, а точнее их – шесть, вместе с Перекопом. Но, реально прорыв через них на полуостров в случае военных действий для ВСУ – невозможен. Конечно, украинские стратеги в состоянии попытаться это сделать, но всё закончится тем, что трупами украинских солдат будут завалены все это дефиле, с нулевым военным успехом.

Попробуем предположить, что командование ВСУ попробует повторить подвиг махновцев в 1920 году и бросит свои войска на противника через Сиваш. В этом случае придётся обойтись пехотой и лёгкой артиллерией при использовании плавающих бронетранспортёров и штатных понтонов. Но, и эта затея, если она, конечно, состоится, завершится большими потерями ВСУ. На этом возможности достаточно многочисленных украинских Сухопутных войск – исчерпаны. Поддерживать с моря и с воздуха их нечем. ВМС Незалежной ничтожно малы и слабосильны, то же самое можно сказать и о ВВС ВСУ.

Самолёты старые, запчастей для них Киеву брать негде. Незначительный парк штурмовиков Су-25, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и допотопных вертолётов Ми-2, Ми-4, Ми-8 и Ми-24 будет выбит в первые же часы предполагаемого наступления ВСУ на Крым. Малочисленные эскадрильи истребителей МиГ-29 и Су-27 для поддержки Сухопутных войск не годятся. Их скорее всего придержат для защиты украинских правительственных бортов при бегстве из Киева на Запад.

Качественной дальнобойной артиллерии у Незалежной, можно сказать, тоже – нет. Поэтому огневое сопровождение наступающей украинской пехоты будет чахлым. Даже если командование ВСУ попытается создать высокую плотность ствольной и реактивной артиллерии, скажем до 200 единиц на потогонный километр фронта, эффект от этого будет в лучшем случае недолгим. Поскольку крымская группировка, располагающая многочисленной современной артиллерией, получит поддержку ударной авиации ЮВО, в том числе в виде дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также огневое прикрытие с моря кораблями ЧФ.

Поэтому СВ ВСУ, насчитывающие 21 мотопехотную и моторизованную бригаду, а также 3 танковых бригады попросту в наступлении на Крым бесполезны. Это в чистом виде- пушечное мясо. 19 украинских артиллерийских бригад (вооружены в основном буксируемыми гаубицами Д-20, Д-30 и в незначительном числе устаревшими самоходками «МСТА», «Гиацинт», «Пион»), две бригады реактивной артиллерии, два полка РСЗО «Смерч» вооружены старыми образцами, ствольная артиллерия с изношенными стволами, комплектация их неполная. К тому же ВСУ не имеет нужного количества боеприпасов, как для ствольной, так и для реактивной артиллерии. Ракетная бригада ТРК «Точка-у» скорее всего до фронта не дойдёт, её уничтожат на марше. Более того, возможности этой бригады невелики, опять же из-за ограниченного числе ракет и устаревших пусковых и командных комплексов.

ЕСТЬ ЕЩЁ КОЕ-ЧТО

ВСУ остаётся уповать на морской и воздушный десант. Однако и здесь всё выглядит плачевно. Четыре батальона и незначительную артиллерию морпехов перевозить по морю не на чем. Гражданские и торговые суда для военного дела не подходят, даже если говорить об их использовании, стоит учитывать, что сами силы украинской морской пехоты ничтожны. Им не поможет и то, что они в тельняшках.

То же самое можно сказать о десантно-штурмовых (их шесть по счёту) и аэромобильных (их всего две) бригадах ВСУ. Незалежная, по сути, не обладает военно-транспортной авиацией, а гражданская – здесь, опять же – бесполезна.

Единственно кто реально может пошуметь в Крыму, так это силы специальных операций и подразделения спецназа ГУР ВСУ. Эти в состоянии скрытно проникнуть на полуостров, напакостить здесь от души и, возможно - унести ноги. Но захватить Крым они не в состоянии.

Вот и всё. Но, похоже вышеупомянутый Арестович о сём не знает. Впрочем, для него, данная информация, вероятно, избыточна, поскольку он мыслит особыми категориями, позволяющими ему делать несбыточные выводы. Но это удел всех некомпетентных людей. Кстати, похоже, что этот «военный эксперт» имеет только законченное среднее образование. Правда в его биографии значится некий диплом военного переводчика, полученный в каком-то одесском учебном заведении. Учитывая убогость суждений Арестовича, берусь предположить, что он этот диплом купил.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости