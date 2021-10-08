Шойгу проинспектировал космодром «Плесецк»

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8 октября 2021, 12:29

Фото: Соцсети

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу провёл инспектирование космодрома «Плесецк», проверил ход модернизации монтажно-испытательного корпуса, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель «Ангара-А5»». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В настоящее время на космодром «Плесецк» эксплуатируются ракеты-носители лёгкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1в», «Рокот», среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», тяжёлого класса «Ангара-А5». ДИМК МО РФ также поясняет: «Средства измерений космодрома выполняют сбор и математическую обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В состав средств измерений входят пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск.

Баллистическое и аналитическое обеспечение пусков ракет-носителей, осуществляемых с космодрома, позволяет проводить полный анализ лётно-технических характеристик пусков всех типов ракет космического назначения, обеспечивать баллистическое и навигационное сопровождение запусков космических аппаратов».

В первую очередь этот космодром работает в интересах Минобороны РФ. Прочие задачи по-прежнему решаются в Казахстане, на космодроме «Байконур».

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