В Калининградскую область направлены новые танки

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7 октября 2021, 14:05

Фото: Соцсети

Танковые подразделения 11-го армейского корпуса (АК) сил береговой обороны БФ получили 23 новых танка Т-72Б3М. Новостное агентство «Интерфакс» сообщило о направлении этих боевых машин в Калининградскую область, ссылаясь на информацию из штаба Балтийского флота РФ.

«Интерфакс» цитирует пресс-службу БФ: «Партия из 23 модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение танкового подразделения общевойскового объединения ЗВО, дислоцированного в Калининградской области».

Напоминаем, что в составе 11-го АК формируется мотострелковая дивизия, в ответ на наращивание сил НАТО у российских западных границ. Новые танки с дополнительным усилинем брони и оборудование передовыми системами наблюдения и управления огнём поступят в соответствующие подразделения данного соединения.

Стоит отметить, что за последние годы военная группировка в Калининградской области была значительно усилена. «Интерфакс» напоминает, что в мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении ракетной бригады 11-го АК с ТРК «Точка-У» на оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Кроме того, в Калининградской области были развёрнуты береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». В 2019 году под Калининградом было завершено строительство нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования Морской авиации БФ.

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