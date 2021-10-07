Морская пехота ЧФ на манёврах взломала противодесантную оборону условного противника, на фоне учений ВСУ

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7 октября 2021, 13:40

Фото: МО РФ ЦВО

На межвидовом полигоне Опук в Крыму морская пехота ЧФ отработала высадку на неподготовленный морской берег. В ходе учений подразделения морпехов прорывали противодесантную оборону условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Высадке морского десанта предшествовала огневая подготовка по обороняющимся силам и высадка разведки, и сапёров, которые обнаружили основные огневые средства противника и подготовили проходы в инженерных и минно-взрывных заграждениях. Далее артиллерийский огонь кораблей поддержки был перенесён в глубину обороны неприятеля а морпехи ЧФ успешно высалились на берег на БТР-82А и взломали оборону противника. С воздуха действия морпехов прикрывали вертолеты Ка-52 и Ми-24. Дополнительно были высажены десантно-штурмовые группы в тыл условного противника с использованием транспортно-ударных геликоптеров Ми-8АМТШ, что способствовало общему успеху операции.

Однако в глубь суши российский морской десант продвигаться не стал, а закрепился на занятом рубеже. Военные инженеры приступили к оборудованию опорных пунктов. Из сообщения пресс-службы можно сделать вывод, что данный десант проводил отвлекающие действия, а основной удар наносился в другом месте.

В вышеуказанных манёврах было задействовано более 400 штыков и свыше 50 единиц военной и специальной техники.

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