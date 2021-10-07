На фоне опасности вторжения талибов в Таджикистане пройдут учения служб тылового обеспечения боевых действий

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7 октября 2021, 13:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: ЦВО

Специальное учение служб материально-технического обеспечения (МТО) сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет на территории Республики Таджикистан с 18 по 23 октября. Ранее учения служб МТО «Эшелон» проходили только на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Учения тыловых служб всегда направлены на выверку и подготовку операционных линий действующих войск. Это серьёзное предзнаменование, которое указывает на реальную опасность вторжения талибов (запрещены в РФ) на территорию Таджикистана.

Пресс-служба ЦВО информирует: «На учении будут отработаны вопросы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, задействованных в уничтожении отрядов террористических формирований, вторгшихся на территорию государства члена ОДКБ…В практических действиях будет задействовано более 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. Основу российского контингента на учении составят военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения 201-й военной базы. Всего более 400 человек».

Напоминаем, что ранее из уст командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина стало известно, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с войсковыми формированиями государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники.

Похоже, что коллективные силы интенсивно осваивают театр военных действий (ТВД), где с большой вероятностью могут начаться бои против исламистов, которые будут наступать с территории Афганистана в северном направлении. Боевые действия в горах, а также снабжение войск в ходе этих действий имеют свою специфику и требуют тщательного планирования по множеству вариантов развития оперативной обстановки и особой подготовки войск.

В ходе серии военных учений на данном ТВД Центральный военный округ задействовал горно-стрелковые подразделения. Таджикская 201-ая военная база ВС РФ, находящаяся в оперативном подчинении ЦВО, получила новое стрелковое вооружение и новую боевую технику. Штурмовая и армейская авиация ВКС РФ, размещённая на базе «Кант» в Киргизии, и дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ перенацелены на этот же ТВД.

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