Avia.pro считает, что Россия может нанести удары по территории Афганистана, посмотрим, как дела обстоят на самом деле

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7 октября 2021, 12:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Портал Avia.pro выдал в эфир свой очередной глупый прогноз, мимо которого пройти невозможно. На этот раз горе прорицатели сочинили байку, мол Россия «может нанести удары по боевикам (талибам – «АН») в Афганистане» в случае, если оные совершат вторжение в Таджикистан. Рассмотрим все «за» и «против» такого прогноза. Также поразмышляем на тему – пойдёт ли Кремль на проведение военных акций против Талибана (запрещён в России) на территории Афганистана.

На сайте портала Avia.pro появилась очередная информационная спекуляция на тему возможности вступления России в открытое военное противостояние с талибами на территории Афганистана. В частности, это интернет -издание сообщает: «Ресурсы боевиков пишут, что глава таджикских талибов группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Сам Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащих с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана… Российская сторона пока что официально не комментирует скопление сил террористов недалеко от границы с Таджикистаном. Российских и таджикских сил вполне достаточно для того, чтобы отбить даже мощную атаку террористов. Причём, после попытки нападения на страну-член ОДКБ, по талибам, но уже на территории Афганистана, вполне могут быть нанесены мощные удары».

То, что Москва окажет военную помощь Душанбе в случае вторжения талибов на территорию Таджикистана, это очевидно, и прогнозируя сие Avia.pro выступает в комичной роли «капитана - очевидность», героя американского мультсериала «Южный парк». Но, предположение, что Россия может нанести мощные удары по территории Афганистана – это уже серьёзная претензия на «пророчество», требующая жёсткой критики.

Допустим, что таджикские формирования Талибана предпримут наступление на Таджикистан. Здесь ничего неожиданного нет, поскольку попытка такого нашествия уже была в 1990-е годы. Осмелевшие и получившие дополнительный военный опыт таджики-талибы вполне могут попытаться во второй раз захватить светское государство Таджикистан, для создания исламского эмирата на его территории, или присоединения его к афганскому исламскому эмирату.

Наступающие силы, особенно в горах, всегда рискуют попасть в котёл, устроенный обороняющейся стороной. Здесь определяющими факторами являются: во-первых, военное искусство русских генералов, знание ими театра военных действий и особенностей ведения боевых операций в горах; во-вторых, не маловажным остаётся превосходство российской армии в вооружениях и военной технике, в первую очередь в авиации, которой у талибов - нет. Поэтому вторжение Талибана в Таджикистан не стоит рассматривать, как катастрофу. Более того, такой опрометчивый шаг талибов можно великолепно обыграть, получив себе значительные преференции на будущее во взаимоотношениях России и Афганистана.

Помимо уничтожения интервентов в котлах, можно подключить дипломатический ресурс и надавить на Кабул через Пакистан и Китай, что может привести к расколу в рядах Талибана. Само центральное руководство Талибана заставит свою таджикскую ветвь отступить, в противном случае они станут изгоями, которых будут карать их не единоверцы. Тем более, что верхушка Талибана стремиться к выгодному взаимоотношению и с Москвой, и с северными соседями, которые в настоящее время отказывают Америке в размещении баз, для проведения акций ВВС США на территории Афганистана.

И наоборот, если Москва нанесёт мощные удары по Афганистану, она получит не менее мощную ответку, буквально со всех сторон. Во-первых, в военном плане эти мощные удары, которые могут быть только ракетными окажутся практически ничтожными. Уничтожать правительственные комплексы в Кабуле и в провинциальных центрах, также бить по крупным городам, объектам энергетики и промышленности Москва не решится, поскольку наживёт себе очень большие неприятности в международном плане. Значит придётся вести огонь по незначительным скоплениям живой силы боевиков, а в таком варианте овчинка не будет стоить выделки. Финансовые затраты на нанесение ударов будут велики, а результаты ничтожны. У Талибов нет крупных военных баз и командных центров, нет военных заводов и пунктов, где сосредоточены большие массы боеготовой техники. Во-вторых, в афганских вопросах Россия поссорится с Пакистаном, Китаем и Туркменией, которые уже тесно сотрудничают с талибами. Противодействие Исламабада и Пекина будет ощутимым. В-третьих, удары по афганской территории станут неоценимым подарком для Запада. Россия окажется в том же состоянии, в котором был СССР в период советского вторжения в Афганистан в 1979-1989 годы. Спецслужбы запада помогут исламистам с инфильтрацией в страны Средней Азии и далее на территорию РФ. Кабул вместо того, чтобы бороться с крайними исламистскими течениями такими как «Исламское государство» (запрещено в России) будет способствовать их экспансии на север. Список доводов, говорящих против нанесения ВС РФ ударов по территории Афганистана, можно продолжать до бесконечности, вывод будет только один – делать этого ни в коем случае нельзя.

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