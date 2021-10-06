Новое вооружение прошло полевое тестирование на учениях «Запад-2021»

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6 октября 2021, 13:10

Фото: Соцсети

Помимо отработки новой тактики, применительно к специфике родов и видов ВС, в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021» было проведено полевое тестирование ряда новых видов вооружений. Об этом сообщает ДИМК МО РФ, ссылаясь на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В частности, глава военного ведомства на подведении итогов учений сказал: «В основу учения была положена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учётом особенностей современных локальных войн и вооружённых конфликтов. Многое удалось опробовать на практике».

Из его уст, также, стало известно, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях был десантирован с воздушной транспортной платформы парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М. На этой акции было задействован двадцать один самолёт Ил-76МД и более 30-ти единиц боевых машин десанта нового поколения. Военные топографы испытали в полевых условиях унифицированную программную систему «Калейдоскоп». Был отработан метод боевого применения роя беспилотных летательных аппаратов. Протестировали ударные робототехнические комплексы «Платформа-М». В боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».

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