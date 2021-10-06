Шойгу: Войска России и Белоруссии гарантируют региональную безопасность

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6 октября 2021, 12:50

Фото: Соцсети

Российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021» показало способность группировок войск двух государств эффективно обеспечивать региональную безопасность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, подводя итоги манёвров. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В частности, Шойгу сказал: «Совместное стратегическое учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объёме».

Министр напомнил, что в манёврах участвовали около двухсот тысяч штыков ВС России, Белоруссии, государств ОДКБ, ШОС и других стран. Напоминаем, что совместные стратегические учения «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября.

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