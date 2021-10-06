Россия озаботилась подготовкой военных кадров для ВС Белоруссии

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6 октября 2021, 12:39

Фото: Соцсети

Работа создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров для подготовки специалистов Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны была проверена на совместном стратегическом учении «Запад-2021». Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава военного ведомства России, в частности, сказал: «В ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь».



Данные центры развернут в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Белоруссии, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолётов, вертолётов, средства ПВО включая, возможно, С-400. В настоящее время Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ.

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