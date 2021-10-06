Сапёры ЮВО обучают пакистанцев минированию зданий

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6 октября 2021, 12:15

Фото: ЮВО МО РФ

В ходе учения «Дружба-2021» инженеры Южного военного округа (ЮВО) провели демонстрацию спецназу Пакистана различных вариантов минирования зданий. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



В частности, поступила информация о том, что «первые на совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2021» военные инженеры Южного военного округа (ЮВО) продемонстрировали спецназу Пакистана различные варианты минирования зданий.

Инженеры ЮВО оборудовали «Умный дом», в котором заминированы входная дверь, форточка, порог дома, звонок, шкаф, чайник и все предметы быта, которые могут заинтересовать бойца спецназа во время штурма здания».

«Умный дом» в понимании военных это напичканное минами-сюрпризами здание, в котором учатся действовать спецназовцы. И, хотя, начальник инженерной службы 49-й армии ЮВО полковник Роман Бессмертный называет это новинкой, ничего по сути нового здесь нет. Если рассматривать подготовку дома, как реальную засаду для противника. Ну разве, что новые приспособления или датчики, позволяющие следить за поведением визитёров, приводить в боевое состояние или отключать взрывные устройства. Впрочем, такие датчики легко фиксируется специальной аппаратурой, в том числе и дистанционно. Поэтому старые аналоговые схемы порой эффективнее новых – цифровых. Проще говоря, всё новое – это хорошо забытое старое.

«Совместное российско-пакистанские учения «Дружба-2021» продлится до 9 октября и завершится совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при штурме населенного пункта и объектов»,- напоминает пресс-служба ЮВО.

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