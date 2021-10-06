В Афганистане вновь идут бои

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6 октября 2021, 11:50

Фото: Соцсети

В Панджшерском ущелье местная милиция (или как её ещё называют – Фронт национального сопротивления: ФНС) атаковала военные формирования Талибана (запрещён в России). Об этом сообщило в среду ТАСС, ссылаясь на телеканал Afghanistan International.

Прошлой ночью в районе населенного пункта Заманкур в уезде Унаба вспыхнул двухчасовой бой. Информации о численности потерях сторон не поступило. Судя по всему, таджикское ополчение перешло к партизанской войне, как это ранее обещал Масуд-младший. Учитывая разветвлённость горной системы Восточного Гиндукуша, местное ополчение может вести войну долго против Талибана. К тому же, есть информация об оказании военной помощи ФНС из-за рубежа. В частности, Душанбе обещал поддержку афганским таджикам. К тому же сам Масуд-младший указывал, что рассчитывает на военную помощь Запада.

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