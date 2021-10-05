Генерал-полковник Картаполов ушёл из Вооружённых сил в Госдуму

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5 октября 2021, 13:12

Фото: Соцсети

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы, об этом сообщает «Инрефакс», ссылаясь на слова Сергея Шойгу.

В ходе селекторного совещания глава военного ведомства РФ сказал: «Указом президента заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы».

Помимо этого «освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы адмирал Витко Александр Викторович, начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом».

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