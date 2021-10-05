Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» практически завершены

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5 октября 2021, 12:50

Фото: Соцсети

Успешные пуски гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с борта АПЛ «Северодвинск» по сути завершают предварительные испытания данного изделия. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава Минобороны РФ сказал: «В Вооружённых силах продолжаются работы по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники. В рамках завершения предварительных испытаний произведено два успешных пуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», в том числе с глубины 40 метров атомным подводным крейсером «Северодвинск». Серийные поставки в ВМФ РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» запланированы на 2022 год.

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