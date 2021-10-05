Военные инженеры 22-го армейского корпуса подготовили район противодесантной обороны в Крыму

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5 октября 2021, 12:29

Фото: Соцсети

Инженерные подразделения Черноморского флота (ЧФ) оборудовали на участке побережья Крымского полуострова оборонительный рубеж в ходе проведения специального учения на межвидовом полигоне боевой подготовки «Опук». Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (Севастополь).

Намечаются военные учения войск/сил 22-го АК, в рамках подготовки к нему специальные подразделения отработали задачи по подготовке и инженерному оборудованию оборонительных позиций на направлении вероятной высадки морского десанта противника. Действия проводились на межвидовом полигоне «Опук» (Крым).

В работе военных инженеров было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники. В кратчайшие сроки специалисты подготовили полевые фортификационные сооружения и инженерные заграждения.



Актуальность таким тренировкам придают многочисленные военные учения подразделений и частей ВСУ близ границ с Крымом.

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