Аргументы Недели Армия 13+

Корвет ТОФ РФ провёл боевые стрельбы из систем ПРО по крылатым ракетам условного противника

, 12:07

Корвет ТОФ РФ провёл боевые стрельбы из систем ПРО по крылатым ракетам условного противника
Фото: Соцсети

В Японском море корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» успешно выполнил зенитные стрельбы из своих. систем ПРО, поразив крылатые ракеты условного противника. Об этом пишет пресс-служба Восточного военного округа.

В соответствии со сценарием учений корвет «Громкий» ТОФ РФ вступил в морской бой с кораблём условного противника. Согласно вводной неприятель сделал залп противокорабельных крылатых ракет по нашему корвету. Расчёты зенитчиков на «Громком» отработали учебно-боевые задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению ПКР и корабль врага. При этом были задействованы: зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Редут» и 100-мм артиллерийская установка А-190. Из ЗРК огонь вёлся по ракете-мишени «Малахит», выпущенной экипажем малого ракетного корабля «Разлив», который играл роль условного противника.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Политика

Саакашвили в тексте письма к Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»

Саакашвили в тексте письма к Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»

Экс-президент Грузии, глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому назвал себя "личным узником" главы РФ Владимира Путина.

Аргументы НеделиАвторы АН

Экономика

Аргументы НеделиИнтервью