Корвет ТОФ РФ провёл боевые стрельбы из систем ПРО по крылатым ракетам условного противника

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5 октября 2021, 12:07

Фото: Соцсети

В Японском море корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» успешно выполнил зенитные стрельбы из своих. систем ПРО, поразив крылатые ракеты условного противника. Об этом пишет пресс-служба Восточного военного округа.

В соответствии со сценарием учений корвет «Громкий» ТОФ РФ вступил в морской бой с кораблём условного противника. Согласно вводной неприятель сделал залп противокорабельных крылатых ракет по нашему корвету. Расчёты зенитчиков на «Громком» отработали учебно-боевые задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению ПКР и корабль врага. При этом были задействованы: зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Редут» и 100-мм артиллерийская установка А-190. Из ЗРК огонь вёлся по ракете-мишени «Малахит», выпущенной экипажем малого ракетного корабля «Разлив», который играл роль условного противника.

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