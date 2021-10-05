Российские военные нашли замену снайперской винтовке Драгунова

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5 октября 2021, 11:56

Фото: Соцсети

В рамках опытно-конструкторских работ «Жнец» завершены государственные испытания новейшей российской снайперской винтовки Чукавина, разработанной и предназначенной для замены в Вооруженных силах России снайперской винтовки Драгунова. Об этом пишет новостной портал «АПННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу Группы компаний «Калашников».



В частности, в пресс-релизе КГ «Калашников» сообщается: «Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, завершены с положительным результатом. В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение», — рассказали в пресс-службе «Калашникова». Новая винтовка обладает повышенной дальностью стрельбы.

Из данных о её ТТХ известно: «Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина разработана в трёх модификациях для использования отечественных винтовочных патронов 7,62мм Х 54мм и зарубежных патронов 7,62мм Х 51мм, а также патронов стандарта .338 Lapua Magnum. Вес неснаряжённой новой снайперской винтовки составляет 4,6 килограмм, длинна — до 115 сантиметров. Магазины – трёх вариантов ёмкости: по 10, 15 и 20 патронов.

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