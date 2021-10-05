Алжирцам дали пострелять из АК-12

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5 октября 2021, 11:36

Фото: ЮВО МО РФ

На полигоне Тарское в Республике Северная Осетия-Алания, провели первые стрельбы из новейшего автомата Калашникова АК-12 и алжирским военным посчастливилось пострелять из него. Об этом пишет пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), на его полигонах проходят совместные учения «Дружба-2021».

А ЮВО сообщили: «Занятия по огневой подготовке с личным составом Алжирской национальной народной армии проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались: изготовка к бою, выполнение упражнений контрольных стрельб УКС-1 из автомата АК-12 и упражнение контрольных стрельб УКС-2».

На этот раз огонь вёлся по неподвижным и движущимся мишеням из различных положений (лёжа, стоя, с колена), со сменой огневых позиций.

Международные совместные учения продлятся до 12 октября, в нем задействовано около 200 военнослужащих с обеих сторон, до 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

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