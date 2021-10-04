Талибы уничтожили в Кабуле ячейку «чёрного халифата»

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4 октября 2021, 16:52

Фото: Соцсети

Помощник министра информации и культуры талибов (запрещены в России) Забихулла Муджахид заявил об уничтожении ячейки террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в афганской столице. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на афганское интернет-издание Aamaj News.

Муджахид, в частности, заявил: «Накануне вечером в 17-м районе Кабула спецподразделение моджахедов Исламского Эмирата провело операцию против логова боевиков ИГИЛ. В результате этой решающей и успешной операции центр организации ИГИЛ был полностью разрушен, а все находившиеся в нем члены организации ИГИЛ были убиты». Никакой уточняющей информации пока нет.

Сообщение о ликвидации ячейки ИГИЛ в Кабуле обнародовано после того, как накануне в результате взрыва возле входа в кабульскую мечеть Эйдгах погибли люди.

Издание Aamaj News со ссылкой на министерство внутренних дел движения «Талибан» сообщило, что в результате взрыва в мечети погибли не менее восьми человек, еще 20 ранены.

Ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за организацию взрыва. Однако местные СМИ сообщают, что нападение было совершено террористом-смертником во время панихиды по матери Забихуллы Муджахида.

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