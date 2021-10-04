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Успешно выполнен второй пуск «Циркона» из подводного положения АПЛ

, 16:35

Успешно выполнен второй пуск «Циркона» из подводного положения АПЛ
Фото: Соцсети

Атомный подводный ракетный крейсер (АПКР) «Северодвинск» проекта. 885 «Ясень» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Об этом сообщает ДИМК Минобороны РФ.

Второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» произведен с борта АПКР «Северодвинск» из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море.

По данным объективного контроля полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам.

Накануне впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» из надводного положения.

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