Появилась уточняющая информация о составе иранских сил, сосредоточенных у границы с Азербайджаном

Аргументы Недели → Армия 13+

4 октября 2021, 13:02

Фото: Соцсети

Источник газеты «Аргументы недели» дал уточняющую информации о составе группировки иранских войск вблизи от азербайджанской границы, где сейчас Вооружённые силы Исламской республики проводят общевойсковые военные учения, которые являются демонстрацией силы. Напоминаем, ранее стало известно об атаке иранского ядерного объекта самолётами, взлетевшими с территории Азербайджана.

Известная группировка иранской армии на границе с Азербайджаном:

16-я кавалерийская дивизия, 21-я Тебризская пехотная дивизия, 64-я пехотная бригада Урмия, батальон Революционной гвардии «Ашура 31», 65-я воздушно-десантная бригада специального назначения

В приграничных аэропортах размещены следующие самолеты: фронтовые истребители и бомбардировщики Су-24МК, F-14A Tomcat и F-4E Phantom, военно-транспортные самолеты Ил-76ТД и С-130E/H «Геркулес», вертолеты AH-1 Super Cobra и CH-47C Chinook

На границе также были размещены реактивные системы залпового огня Fajr-5 и Fajr-5С с дальностью стрельбы до 70 км, а также оперативно-тактические ракетные комплексы Fateh-313 и Zulfikar дальностью поражения до 700 км.

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