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В Калининградской области береговые ракетные комплексы провели стрельбы по условному противнику

, 12:50

В Калининградской области береговые ракетные комплексы провели стрельбы по условному противнику
Фото: Соцсети

На полигонах в Калининградской области противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» сухопутных сил. Балтийского флота (БФ) задействованы в тактических учениях. Задача подразделений БПКРК - уничтожить корабли условного. противника. Маневры являются частью итоговой проверки за летний период обучения и продлится до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Расчеты БПКРК выполняют учебно-боевые задачи по обнаружению условного противника, по целеуказанию при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки. Батареи ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» также оттачивают. манёвр огнём и колёсами, часто меняя позиции после производства электронных пусков противокорабельных ракет. В учениях задействовано более 100 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» может поражать корабли противника на дистанции более 600 км. Время для развертывания его в боевое положение не превышает пяти минут. Береговой ракетный комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 км.

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