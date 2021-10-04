В России стартовал осенний призыв и отметили 471-ю годовщину Сухопутных войск, Китай показал истребитель 6-го поколения

Аргументы Недели → Армия 13+

4 октября 2021, 12:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России начался осенний призыв в армию. Вооружённые силы РФ отметили 471-ю годовщину своих Сухопутных войск. Китай продемонстрировал концепцию самолёта шестого поколения. Сразу 25 военных самолётов ВВС Китая нарушили зону идентификации ПВО Тайваня, отработав нанесение ракетного удара по целям на территории острова. Иран начал военные учения на границе с Азербайджаном.



На минувшей неделе Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин подписал указ о призыве молодых людей в ВС РФ с 1 октября по 31 декабря. Глава государства распорядился: «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу в количестве 127500 человек».



По стечению обстоятельств, 1 октября Сухопутным войскам РФ исполнился 471 год. Праздник отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. Свой век Сухопутные войска отсчитывают со дня учреждения Иваном IV (Грозным) стрелецких полков. В Минобороны России констатируют: «Сухопутные войска (СВ) являются видом Вооруженных Сил, предназначенным для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника на театрах военных действий, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил и другими войсками, войсковыми формированиями. В состав Сухопутных войск входят мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, специальные войска».



Набирает оборот мировая гонка в создании многоцелевой боевой воздушной платформы шестого поколения. На авиасалоне в Чжухае (КНР) китайские разработчики перспективных воздушных платформ продемонстрировали концептную версию корпуса многоцелевого самолёта шестого поколения. Представители корпорации Aviation Industry Corporation of China сообщили, что будет создаваться воздушная боевая платформа шестого поколения, управляемая с помощью искусственного интеллекта. Уже в концептном варианте виде распознаётся необычный дизайн многоцелевого истребителя-бомбардировщика будущего. Он приобретает новый обтекаемый корпус и особую структуру, которая позволит развивать большие скорости и вести манёвренный бой при необходимости. Судя по всему, его предназначение будет выходить за пределы оперативно-тактических задач. Разработкой самолётов шестого поколения занимаются также американские и российские конструкторы. В США уже заявляли о готовности концепта платформы шестого поколения и намекали, что уже во всю идут его испытания.



Пекин ещё раз продемонстрировал свои претензии на Тайвань. Оперативно-тактическая группа ударных самолётов ВВС НОАК провела имитацию воздушного налёта на позиции Вооружённых сил Тайваня. В акции участвовало: 18 истребителей J-16, 4 Су-30, 2 бомбардировщика H-6 и специальный самолёт Y-8 ASW. Войска ПВО Тайваня отреагировали на данные действия ВВС НОАК. Ожидаются демарши и в дипломатических кругах. Возможно, Тайвань и США отреагируют на активность ВВС КНР совместными военными учениями.



Напоминаем, что для Пекина Тайвань – это мятежная территория, которую политическое руководство континентального Китая намерено взять под свой жесткий контроль. Есть некоторая несущественная проблема в реализации намерений Пекина по отношению к Тайваню. США выступают в качестве гаранта суверенитета этого островного государства и обязались защищать его, в том числе и военными методами. Однако события, произошедшие недавно в Афганистане, показывают, что Вашингтон с лёгкостью бросает на произвол судьбы своих союзников. Поэтому можно констатировать, что для нынешнего политического руководства Тайваня наступают непростые времена.



На прошедшей неделе на севере Ирана, близ границы с Азербайджаном начались учения Вооружённых сил Исламской республики под кодовым наименованием «Покорители Хайбара». В ходе этих манёвров отрабатывается тактика действий частей и подразделений иранских Сухопутных войск. В сети обсуждают тот факт, что «жители северо-западных иранских городов приветствуют идущие на учения военные колонны. Население приграничных провинций преимущественное азербайджанское, поэтому в Тегеране могут удачно использовать эти кадры для демонстрации единства нации вне зависимости от этнической принадлежности». Также поступила информация, что Азербайджан совместно с Турцией ведут активное наблюдение за действиями иранских войск с помощью турецких БПЛА.



Ранее сообщалось о воздушной атаке авиации неназванного государства на ядерный объект в Иране. Известно, что Азербайджан предоставляет свои аэродромы для авиации Израиля, что облегчает ВВС еврейского государства проводить акции на территории Ирана. И эта атака, о которой было сказано выше, проводилась с территории Азербайджана. Конфликтность во взаимоотношениях между Баку и Тегераном нарастает, эксперты пророчат скорую войну между этими странами.



Специалисты также отмечают, что военно-техническое сотрудничество Израиля и Азербайджана направлено именно против Ирана. Кроме того, вооружение израильского производства используется Баку в противостоянии с Арменией.





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