США поставят Украине шесть или восемь патрульных катеров Mark VI

Аргументы Недели → Армия 13+

3 октября 2021, 13:21

Фото: Соцсети

Киев намерен закупить 16 катеров Mark VI (MK VI) с полным оборудованием и вооружением, а также провести обучение команд этих катеров в США. Об этом сообщает новостной портал Navy Recognition.

Правительство Украины сделало запрос на поставку 16 патрульных катеров Mark VI, а также тридцати 32 артиллерийских систем MSI Seahawk A2, 20 электрооптических инфракрасных радаров FLIR (16 смонтированных на катерах и 4 запасных), 16 акустических устройств дальнего действия LRAD, 16 систем распознавания «свой-чужой», 40 пушек MK44 (32 установленных на катерах и 8 запасных) и коммуникационного оборудования. Однако американская сторона пока намерена предоставить Киеву не более шести артиллерийских катеров МК VI, с дальнейшей возможностью поставки ещё двух.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости