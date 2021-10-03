48-й истребительный авиаполк ВВС США разместит первую в Европе эскадрилью F-35A

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3 октября 2021, 13:07

Фото: Соцсети

Новые самолёты получит 495-я истребительная эскадрилья «Валькирия». Её планируется задействовать для боевого дежурства. До этого 30 лет она пребывала в скадрованном состоянии. Об этом сообщает издание «Defense blog».

Первый F-35A должен прибыть в ВВС Великобритании в Лейкенхите в конце этого года. База была выбрана для размещения первых американских эскадрилий F-35A в Европе на основе очень тесных связей с Королевскими ВВС, существующей инфраструктуры и возможностей комбинированного обучения. Кроме того, Великобритания является важным компонентом в обучении и боевой готовности ВВС США в Европе благодаря удачному стратегическому положению и партнерству в программе F-35 «JSF».

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