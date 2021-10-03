Иран продолжает стягивать силы к границе с Азербайджаном

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3 октября 2021, 12:35

Фото: Соцсети

В учениях, которые затеял Иран близ границы с Азербайджаном задействованы: 116-ая и 261-ая бригады 16-ой бронетанковой дивизии, 21-я пехотная дивизия, 164-ая бригада 64-ой пехотной дивизии, 31-я дивизия «Ашура» Корпуса стражей. исламской революции (КСИР) и один батальон 65-ой воздушно-десантной бригады. Об этом сообщает интернет-издание «Военное обозрение».

В частности в район учений переброшены: фронтовые истребители и бомбардировщики Су-24, F-14 «Томкэт» и F-4E «Фантом», транспортные самолеты Ил-76 и C-130 «Геркулес», вертолеты AH-1 «Кобра» и CH-47 «Чинук», РСЗО «Фаджр-5» и «Фаджр-5C»(дальность стрельбы до 7- км), оперативно-тактические ракетные комплексы «Фатах-313"»и «Зульфикар» с боевым радиусом 700 км.

Есть свидетельство, что иранский вертолет AH-1 Super Cobra случайно открыл огонь по своим позициям, что привело к гибели троих военнослужащих.

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