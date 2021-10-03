Евросоюз намерен вести свою независимую политику по отношению к Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

3 октября 2021, 12:19

Фото: Соцсети

ЕС решился на первую свою самостоятельную военную миссию. В качестве подопытного была выбрана Украина, где военные Евросоюза намерены провести учебные акции. Об этом пишет интернет-портал EADaily, ссылаясь на немецкое издание Welt am Sonntag.

В Брюсселе сообщают, что военно-учебная миссия ЕС будет развёрнута в Незалежной по просьбе МИД и Минобороны Украины, адресованной лично Жозепу Боррелю.

Короче: Брюссель решил проявить самостоятельность без оглядки на США, во всяком случае так было заявлено. Но, по сути, объединённая Европа, как и прежде плетётся в указанном ей из-за океана геополитической колее.

Военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine) направленна против России и в первую очередь под прицел попадает российский Крым. Задачей миссии будет – реформирование ВСУ и других силовых структур. Напоминаем, что этим же самым она и США занимаются на Украине начиная с 2014 года, но пока безрезультатно.

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